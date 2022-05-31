الرياضة
كابيلو وتوميسانغ ببوتسوانا
التحق كابيلو سيكانينغ وتوميسانغ أوريبونيي، مهاجما أولمبيك خريبكة، بمنتخب بوتسوانا، استعدادا لخوض مباراتي ليبيا وتونس، لحساب التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا المقررة بكوت ديفوار في 2023. ويقود كابيلو وتوميسانغ بوتسوانا أمام ليبيا، غدا (الأربعاء)، بملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي، لحساب الجولة الأولى من المجموعة السابعة، وأمام تونس، الأحد المقبل،أكمل القراءة »
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