وطنية
حمضي: إصابات كورونا غير مقلقة
قلل الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، من شأن الارتفاع الأخير في حالات الإصابة ب”كوفيد 19”، معتبرا أنه “طفيف” و”دون تأثير يذكر على الحالات الحرجة أو الوفيات”، لكنه يتطلب، مع ذلك، اليقظة والمزيد من التلقيح والقيام بجميع التدابير الضرورية لكسر سلسلة انتقال الفيروس وكبحها. وأوضح حمضي أن الأرقامأكمل القراءة »
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