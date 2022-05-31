fbpx
وطنية

حمضي‭: ‬إصابات‭ ‬كورونا‭ ‬غير‭ ‬مقلقة

منذ 3 دقائق
قلل‭ ‬الطيب‭ ‬حمضي،‭ ‬الطبيب‭ ‬والباحث‭ ‬في‭ ‬السياسات‭ ‬والنظم‭ ‬الصحية،‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬الارتفاع‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الإصابة‭ ‬ب‭”‬كوفيد‭ ‬19‭”‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنه‭ “‬طفيف‭” ‬و‭”‬دون‭ ‬تأثير‭ ‬يذكر‭ ‬على‭ ‬الحالات‭ ‬الحرجة‭ ‬أو‭ ‬الوفيات‭”‬،‭ ‬لكنه‭ ‬يتطلب،‭ ‬مع‭ ‬ذلك،‭ ‬اليقظة‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬التلقيح‭ ‬والقيام‭ ‬بجميع‭ ‬التدابير‭ ‬الضرورية‭ ‬لكسر‭ ‬سلسلة‭ ‬انتقال‭ ‬الفيروس‭ ‬وكبحها‭.‬ وأوضح‭ ‬حمضي‭ ‬أن‭ ‬الأرقام‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق

زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة