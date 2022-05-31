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سينما خريبكة تكرم الصايل
افتتاح مهرجان السينما الإفريقية بمشاركة أفلام روائية ووثائقية انطلقت الدورة الثانية والعشرون للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية في خريبكة، بمشاركة 13 فيلما روائيا وثمانية أفلام وثائقية. وشهد حفل افتتاح المهرجان تكريم الناقد والسيناريست الراحل نور الدين الصايل، أحد رواد المهرجان والرئيس السابق للمركز السينمائي المغربي. وقال رئيس المهرجان حبيب المالكي”لقد كانأكمل القراءة »
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