fbpx
اذاعة وتلفزيون

سينما خريبكة تكرم الصايل

منذ 4 دقائق
افتتاح مهرجان السينما الإفريقية بمشاركة أفلام روائية ووثائقية انطلقت الدورة الثانية والعشرون للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية في خريبكة، بمشاركة 13 فيلما روائيا وثمانية أفلام وثائقية. وشهد حفل افتتاح المهرجان تكريم الناقد والسيناريست الراحل نور الدين الصايل، أحد رواد المهرجان والرئيس السابق للمركز السينمائي المغربي. وقال رئيس المهرجان حبيب المالكي”لقد كانأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق

زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة