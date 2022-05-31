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أســــــرة

80 بالمائة

منذ 11 دقيقة
يؤكد أطباء النساء، أن الزوجين طالما كانا في حالة صحية جيدة، وعمر الزوجة لا يتجاوز 35 عاما، عليهما الاستمتاع بحياتهما الزوجية، وعدم الذهاب إلى الطبيب إلا بعد عام من الزواج، ووجود علاقة جنسية منتظمة، إذ أن 10 بالمائة فقط هي نسبة الحمل بعد شهر من الزواج، و60 بالمائة بعد 6 أشهر، وبعدأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة

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