fbpx
أسواق

‭”‬تشكيلة‭ ‬أجهزة‭ ‬ذكية‭ ‬من‭ “‬هواوي

منذ 5 دقائق
تقترح‭ ‬علامة‭ “‬هواوي‭”‬،‭ ‬على‭ ‬زبنائها،‭ ‬تشكيلة‭ ‬من‭ ‬الأجهزة‭ ‬الذكية‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأصناف‭ (‬الدوموتيك،‭ ‬الصحة،‭ ‬الترفيه،‭ ‬العمل،‭ ‬إلخ‭).‬ وتعمل‭ ‬العلامة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خلق‭ ‬تجارب‭ ‬حياة‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬بتوفير‭ ‬الولوج‭ ‬إلى‭ ‬تجربة‭ ‬تعاون‭ ‬متعدد‭ ‬الشاشات‭ ‬الذكية‭ “‬هواوي‭ ‬شير‭” ‬وتحسين‭ ‬التجربة‭ ‬السحابية‭ ‬وتوفير‭ ‬حواسيب‭ ‬محمولة‭ ‬تتميز‭ ‬بالوثوقية‭ ‬والجودة‭ ‬العالية‭ ‬والابتكار‭.‬أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق

زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة