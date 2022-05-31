أسواق
”تشكيلة أجهزة ذكية من “هواوي
تقترح علامة “هواوي”، على زبنائها، تشكيلة من الأجهزة الذكية من جميع الأصناف (الدوموتيك، الصحة، الترفيه، العمل، إلخ). وتعمل العلامة من أجل خلق تجارب حياة قائمة على أساس الذكاء الاصطناعي، بتوفير الولوج إلى تجربة تعاون متعدد الشاشات الذكية “هواوي شير” وتحسين التجربة السحابية وتوفير حواسيب محمولة تتميز بالوثوقية والجودة العالية والابتكار.أكمل القراءة »
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