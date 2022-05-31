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وطنية

الناصري يطالب بممتلكاته

منذ 4 دقائق
لم يتوصل سعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة البيضاء، بأي رد من عامل مقاطعات الفداء مرس السلطان، حول رسالة، مؤرخة في فبراير الماضي، تطلب من مصالحه وضع جميع المعطيات والوثائق والملفات الخاصة بمساكن في ملكية هذه الجماعة الترابية. وقال الناصري، في الرسالة نفسها التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، إن موضوعأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق

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