وطنية
الناصري يطالب بممتلكاته
لم يتوصل سعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة البيضاء، بأي رد من عامل مقاطعات الفداء مرس السلطان، حول رسالة، مؤرخة في فبراير الماضي، تطلب من مصالحه وضع جميع المعطيات والوثائق والملفات الخاصة بمساكن في ملكية هذه الجماعة الترابية. وقال الناصري، في الرسالة نفسها التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، إن موضوعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا