بعدما اعتقل أمس دون مبرر … إطلاق سراح المعارض السياسي الجزائري كريم طابو

أعلن أحد محامي كريم طابو، المعارض السياسي الجزائري وأحد أبرز وجوه الحراك الشعبي المناهض للنظام، اليوم السبت، عن إطلاق سراح موكله، بعد أقل من 24 ساعة من توقيفه في بيته من قبل الشرطة.

وكتب توفيق بلعلي، أحد المحامين الثلاثة لطابو، في منشور على “فيسبوك”، أنه “تم إطلاق سراح السياسي كريم طابو بعد احتجازه لما يقارب 24 ساعة على أن يتقدم أمام الشرطة يوم الأربعاء 4 ماي المقبل”، فيما امتنع عن تقديم أي توضيحات حول سبب التوقيف.

من جهته، نشر جعفر طابو، شقيق المعارض الجزائري المذكور، تدوينة على حسابه الفيسبوكي، صباح اليوم (السبت)، قائلا “إلى حد الساعة 7:30 لم يطلق سراح أخي. كريم طابو يعتقل بطريقة تعسفية مرعبة وبدون أن يمكن من حقه في الاتصال لا بالعائلة ولا بالمحامي”.

في السياق ذاته، تساءلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن سبب توقيف طابو، الموضوع تحت الرقابة القضائية، وتصعيد السلطات الجزائرية ضده، فيما كان آخر نشاط له مشاركته أول أمس (الخميس) في تشييع جنازة المناضل حكيم دبازي (55سنة)، الذي توفي خلال سجنه الأسبوع الماضي.

وندد طابو بشدة باعتقال ناشطي الحراك وتلفيق نظام الكابرانات لتهم ثقيلة في حقهم. إذ كتب على صفحته في فايسبوك “إن السلطة تتحمل كل المسؤولية في وفاة دبازي (…) المناضل البسيط المحب لوطنه والأب لثلاثة أطفال”.

ويعد طابو (47 عاما) رئيس “الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي”، وهو حزب معارض غير مرخص له، أحد أبرز وجوه التظاهرات السلمية الاحتجاجية، المناهضة للنظام العسكري الجزائري، منذ انطلاق الحراك الشعبي في فبراير 2019.

يسرى عويفي