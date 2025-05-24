جلالة الملك يستقبل الولاة والعمال الجدد المعينين بالإدارة الترابية والمركزية

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، الولاة والعمال الجدد المعينين بالإدارة الترابية والمركزية.

ويتعلق الأمر بولاة بالإدارة المركزية، وهم سمير محمد تازي، والي كاتب عام لوزارة الداخلية؛ ومحمد فوزي، والي مفتش عام للإدارة الترابية؛ وحسن أغماري، والي مدير الشؤون الانتخابية؛ وعبد الحق الحراق، والي مدير أنظمة المعلومات والاتصالات؛ بالإضافة إلى عمال بالإدارة الترابية، محمد علي حبوها، عامل إقليم سطات؛ وجمال خلوق، عامل إقليم برشيد؛وعادل المالكي، عامل عمالة المحمدية؛ والحسن بوكوتة، عامل إقليم بنسليمان؛ وسمير اليزيدي، عامل إقليم قلعة السراغنة؛ومحمد ضرهم، عامل إقليم سيدي إفني؛ وإبراهيم أبو زيد، عامل إقليم صفرو؛ وهشام المدغري العلوي، عامل إقليم خريبكة؛ وحميد اشنوري، عامل إقليم بركان؛ ومحمد سالم الصبتي، عامل إقليم اشتوكة أيت باها؛ ونور الدين اوعبو، عامل إقليم فجيج؛ ومحمد رشيد، عامل إقليم الصويرة؛ ومنير هواري، عامل إقليم سيدي بنور؛ وبشرى برادي، عامل عمالة مقاطعة عين الشق؛ وعبد المومن طالب، عامل إقليم اليوسفية؛وعمر المريني، عامل إقليم الحاجب؛ ومحمد باري، عامل إقليم طاطا؛ ويونس الخويلدي، عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية الرباط – سلا – القنيطرة؛ ووالعيد المسافر، عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية طنجة – تطوان – الحسيمة؛ وحنان الرياحي، عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش – آسفي.

واستقبل جلالته، عامل بالإدارة المركزية، وهو عبد الله العلوي، عامل مدير التواصل بوزارة الداخلية.

وخلال هذا الاستقبال، أدى العمال الجدد المعينون القسم بين يدي جلالة الملك.

وحضر هذا الاستقبال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

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