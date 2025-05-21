“فيسبوك” يتصدر المنصات الأكثر استعمالا بالمملكة (دراسة)

وثق “باروميتر شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب” لسنة 2025، استمرار هيمنة “فيسبوك” على المشهد الرقمي الوطني، حيث يستخدمه 90% من مستعملي الإنترنت، متصدرا بذلك قائمة المنصات الاجتماعية الأكثر شعبية في المملكة.

وحسب الدراسة، التي أعدتها مؤسسة “سونرجيا”، والتي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، جاء تطبيق “واتساب” في المرتبة الثانية بنسبة استخدام بلغت 88%، ويُعتمد عليه على نطاق واسع في التواصل الشخصي والمهني، ما يجعله التطبيق الأكثر حضورا في الحياة اليومية للمغاربة، خاصة في مجال الرسائل الفورية.

وسجل “انستغرام” نسبة استخدام بلغت 70%، مع تركز عال بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و34 سنة، ويستخدم أساسا لمتابعة المؤثرين والمحتوى الترفيهي والموضة، ما يجعله منصة مرجعية في هذا النوع من المحتوى.

أما “يوتيوب”، تضيف الدراسة، فبلغ معدل استخدامه 67%، ليحافظ على موقعه كمنصة رئيسية لاستهلاك الفيديوهات التعليمية والموسيقية والكوميدية، مع انتشار واسع عبر مختلف الفئات العمرية.

وبنسبة استخدام وصلت إلى 60%، واصل “تيك توك” صعوده السريع، خصوصا في صفوف المراهقين والشباب، الذين يقضون عليه ما يزيد عن ساعة يوميا، وفق ما أظهره الباروميتر، مما يعكس تحولا في أنماط استهلاك المحتوى الرقمي نحو الفيديو القصير والسريع.

وسجل “سناب شات” نسبة 40% من الاستخدام، مع هيمنة واضحة للفئة العمرية ما بين 13 و24 سنة، سيما في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، ومراكش، حيث يستخدم أساسا لمشاركة اللحظات اليومية عبر الصور والفيديوهات.

في المقابل، لم يتجاوز استخدام “تويتر” 15%، ما يبرز طابعه النخبوي وتمركزه حول النقاشات السياسية والرياضية، بينما بلغ استخدام “لينكدإن” 12%، وتركّز في الأوساط المهنية، خاصة في مجالات التكنولوجيا، التسويق، والموارد البشرية.

أما تطبيق “تيليغرام”، فسجل نسبة استخدام لم تتجاوز 9%، رغم اعتماده من قبل بعض النشطاء لتبادل الملفات والمعلومات ضمن مجموعات خاصة.

وكشف الباروميتر نفسه، أن 94% من المغاربة يزورون منصات التواصل الاجتماعي بشكل يومي، بينما يقوم 72% منهم بتصفحها أكثر من ثلاث مرات في اليوم، ما يؤكد شدة الارتباط بالحياة الرقمية.

ويقضي المستخدم المغربي في المتوسط ثلاث ساعات وعشرين دقيقة يوميا على شبكات التواصل الاجتماعي، وهي مدة ارتفعت بعشر دقائق مقارنة بسنة 2024، فيما تسجل ذروة الاستخدام بين الساعة الثامنة والحادية عشرة ليلا، حيث يرتفع النشاط الرقمي بشكل ملحوظ.

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