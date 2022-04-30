بانوراما
المــــوت ومـــا بــعــــده
يهود الأندلس والمغرب … قصة تعايش (الاخيرة) أكبر إهانة يمكن أن يتعرض لها الميت هي أن يدفن بطريقة غير شرعية نقدم لكم في هذه السلسلة من الحلقات، تاريخا من التعايش بين اليهود والمغاربة، تحدث عنه حاييم الزعفراني، ابن الصويرة، الذي اعتبر من أشهر الكتاب في عهده. من أصل 15 كتاباأكمل القراءة »
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