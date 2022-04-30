بانوراما
ألبنسير… صوت النقد اللاذع
رموز فن الروايس (الاخيرة) الرايس الذي أزعج السلطة بقصائده السياسية والاجتماعية يمثّل فن الروايس بداية كتابة الشعر الأمازيغي، وانتقاله من الارتجال والتواتر الشفوي إلى مرحلة تضمّنت قصائده أبعادا أعمق في التعبير عن الذات والهوية والآخر، مع ارتباطها الوثيق بالموسيقى. وعبّر هذا الشكل الغنائي عن الجوّالين الذي يطوفون بأشعارهم التي تتطوّرأكمل القراءة »
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