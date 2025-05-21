انتخاب بوعبيد عرصة رئيسا لجماعة “أولاد عبدون” بالإجماع

انتخب أعضاء المجلس القروي لجماعة أولاد عبدون، بإقليم خريبكة، صبيحة أول أمس (الاثنين)، بوعبيد عرصة رئيسا للجماعة بالإجماع، خلال الدورة العلنية التي عقدها المجلس، بمقر الجماعة، وترأس أشغالها قائد القيادة والعضو الأكبر سنا والعضو الأصغر سنا.

وأجمعت جل مكونات المجلس القروي لأولاد عبدون، على التصويت العلني، وبالإجماع، على تسمية ابن قبيلة أولاد عبدون، رجل الأعمال بوعبيد عرصة، الذي اقترحه كل أعضاء المجلس القروي، للترشح لرئاسة مجلسهم، نظرا لمكانته عند جميع مكونات سكان الجماعة، بفضل أعماله الإنسانية ذات الطابع الاجتماعي، ودعمه البنية التحتية لعدة أحياء مهمشة بتراب الجماعة، من مقاولته الخاصة. ويسجل له “العبدونيون” أيضا رفضه المتواصل، لعدة سنوات، ترشيح نفسه لمنصب الرئاسة، مكتفيا بدعم قبيلته ومسقط رأسه، زاهدا في المسؤولية والأضواء.

وطالب الرئيس الجديد، في كلمة ارتجلها بعد انتخابه، جميع مكونات المجلس القروي، والموظفين والسلطة المحلية، بمؤازرته ودعمه ومصاحبته، لتسهيل مأمورية خدمات المواطنين، وتبسيط الإجراءات الإدارية لهم، وتنمية الجماعة، ورفع مداخيلها واستغلال موقعها، وقربها من مركز الإقليم (كيلومتر واحد عن خريبكة)، لشراكات قانونية وحقيقية مع السلطات الإقليمية، والمجلس الإقليمي والجهوي، والمجمع الشريف للفوسفاط، لرفع منسوب التنمية على تراب الجماعة، ذات التاريخ الكبير في المقاومة، ووضع إمكانياته الخاصة، وآليات شركاته الخاصة، رهن إشارة قضايا وأشغال المواطنين، بحس وطني كبير، بعيدا عن أي حسابات سياسوية ضيقة.

وانتخب أعضاء المجلس، خلال الجلسة ذاتها، محمد مؤمين نائبا أول للرئيس، ورضوان العرشي، نائبا ثانيا، ومحمد أحريشي، نائبا ثالثا، وحبيبة المنصوري، نائبة رابعة.

حكيم لعبايد (خريبكة)

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