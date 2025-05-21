جلالة الملك يهنئ نيكوسور دان رئيس رومانيا المنتخب

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى نيكوسور دان، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية رومانيا.

ومما جاء في برقية جلالة الملك: “يطيب لي أن أتقدم إليكم بتهانئي الحارة على الثقة التي حظيتم بها من لدن الشعب الروماني بانتخابكم رئيسا للدولة، راجيا لكم كامل التوفيق في مهامكم السامية لتحقيق المزيد من الازدهار والرخاء لبلدكم ولشعبكم الصديق”.

وأضاف جلالته: “أود بهذه المناسبة أن أعرب لكم عن تقديري لعلاقات الصداقة المتينة التي تربط المملكة المغربية ورومانيا، مؤكدا لفخامتكم حرصي القوي على العمل سويا معكم من أجل تعزيز هذه العلاقات المتميزة والارتقاء بتعاوننا الثنائي في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة شعبينا”.

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