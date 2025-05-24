بوريطة يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس الإكوادور

مثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في حفل تنصيب رئيس جمهورية الإكوادور، دانييل نوبوا، الذي جرى اليوم السبت بكيتو.

وجرى حفل التنصيب الرسمي لدانييل نوبوا بمقر الجمعية التشريعية، بحضور عدد من قادة الدول والحكومات، ورؤساء المؤسسات التشريعية والوزراء ورؤساء وفود وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالإكوادور وشخصيات أخرى.

إثر ذلك، تقدم بوريطة لتحية نوبوا ونقل إليه تهاني صاحب الجلالة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للإكوادور.

وكان بوريطة مرفوقا، خلال هذا الحفل، بسفيرة المغرب لدى كولومبيا والإكوادور، فريدة لوداية.

مرتبط