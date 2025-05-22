إجهاض محاولة تهريب شحنة قياسية من الأقراص المهلوسة بالبيضاء

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الخميس، من إجهاض محاولة تهريب شحنة قياسية من الأقراص المهلوسة وحجز ما مجموعه 104 ألف قرص مخدر من نوع ريفوتريل و3790 قرص من مخدر إكستازي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية الأمنية النوعية مكنت من توقيف ثلاثة أشخاص، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أوقفت مصالح الشرطة بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، شخصا في حالة تلبس بحيازة وترويج 9000 قرص مخدر من نوع ريفوتريل، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المتواصلة إلى توقيف ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة من حجز باقي الشحنات القياسية من الأقراص المهلوسة، والتي كانت موجهة للترويج على الصعيد الوطني.

وأشار البلاغ إلى أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهم الأربعة للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وكذا الكشف عن ارتباطاتهم المحتملة بشبكات أخرى لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

مرتبط