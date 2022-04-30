تعليق بث راديو فرانس أنترناسيونال و فرانس 24 في مالي

أعلنت السلطات المالية، أول أمس (الأربعاء)، عن تعليق بث كل من راديو فرانس أنترناسيونال RFI و قناة France 24 في دولتها، في أزمة لم تشهدها من قبل العلاقات بين باريس وباماكو.

وتسلمت مجموعة وكالة فرانس بريس قرار السلطات المالية، الأربعاء الماضي، مؤكدة أنها “سوف تستمر في تغطية الأخبار في مالي، والتي تهتم بجميع أفريقيا وبقية العالم، مع البحث عن جميع الحلول التقنية لجعل البث في متناول الماليين الذين يرغبون في الاستمرار في تلقي معلومات مجانية و مفتوحة عن العالم.

ويأتي هذا المستجد عقب قرار، للمجلس العسكري المالي بتعليق كل من وسائل الإعلام في 17 مارس بعدما نشر RFI وفرنسا 24 من المعلومات التي تفيد بأن الجيش المالي كان متورطًا في الانتهاكات ضد المدنيين، لتسارع حكومة مالي إلى تعليق نشر وسائل الإعلام العامة الفرنسية حتى إشعار آخر.

ويأتي التعليق النهائي لـ RFI و France 24 عندما اتهم المجلس العسكري المالي، الثلاثاء الماضي، الجيش الفرنسي بـ“التجسس”، بعد إطلاق طائرة بدون طيار قريبة من قاعدة في وسط مالي.

(ي.ع)