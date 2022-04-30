الصباح الفني
الداودية تلتقي جمهورها بالبيضاء
تضرب الفنانة الشعبية زينة الداودية موعدا لجمهورها لمتابعة فقرات حفلها الفني، الذي ستحييه بالبيضاء لمناسبة عيد الفطر. وبدأت الفنانة زينة الداودية في الترويج لحفلها الفني على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقة عليه “وأخيرا بعد انتظار طويل”. وأكدت الفنانة الداودية أنها تعد جمهورها بأجواء فنية رائعة، ستؤدي خلالها باقةأكمل القراءة »
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