الرياضة
79مدربا للكرة الطائرة في دورة بآسفي
اختتمت الدورة التكوينية لفائدة مدربي الكرة الطائرة المنظمة من قبل أولمبيك آسفي، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي والجامعة الملكية المغربية للعبة، بمشاركة 79 مدربا ومدربة، يمثلون أغلب الفرق المنضوية تحت لواء الجامعة. واستفاد المدربون المشاركون في هذه الدورة من دروس نظرية وتطبيقية قدمها الخبير الدولي مصطفى أحشوش والإطار الوطني سمير الدشر.أكمل القراءة »
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