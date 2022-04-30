الرياضة
أسهم البحيري في ارتفاع
تلقى عروضا وطنية وخليجية ويحلم بالرديف ارتفعت أسهم ياسين البحيري، لاعب المولدية الوجدية، بعد الوجه اللافت الذي ظهر به في المباريات الأخيرة. وعلمت “الصباح”، من مصادر متطابقة أن البحيري، المرتبط بعقد مع مولودية وجدة، إلى غاية نهاية الموسم المقبل، توصل بعروض محلية، وأخرى خليجية. وحسب المصادر ذاتها، فإن أندية الرجاء والودادأكمل القراءة »
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