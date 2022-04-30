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أغيلاس تجمع مغاربة وإسرائيليين
فيلم جديد سيصور بعد رمضان بين الرباط وتل أبيب دخل فريق عمل فيلم سينمائي سيجمع مغاربة وإسرائيليين المراحل الأخيرة قبل انطلاق مرحلة التصوير، إذ ينتظر أن تصور أول مشاهد العمل السينمائي الجديد، حسب ما أكدته مصادر مطلعة، 19 ماي. وأكدت المصادر أن الفيلم، سيضم إلى جانب ممثلين مغاربة، ممثلين منأكمل القراءة »
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