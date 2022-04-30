الرياضة
منخرطو الوداد يصعدون ضد “دوزيم”
صعد منخرطو الوداد الرياضي لهجتهم ضد القناة الثانية، وأصدروا بلاغا يهددون فيه باللجوء إلى “الهاكا»، ضد سليم الشيخ مدير “دوزيم». ودخل المنخرطون على خط الأزمة التي اندلعت بين القناة الثانية والوداد، معتبرين أن ما قامت به ضد محمد طلال، عضو المكتب المسير، يعرض حياته للخطر. وطالب المنخرطون في البلاغ الفناةأكمل القراءة »
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