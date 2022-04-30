ملف الصباح
رواج “محتشم” بأسواق فاس
لم يرق لمستوى التطلعات ونساء يبعن حليهن للوفاء باحتياجات أسرهن من لباس العيد انتعشت الحركة التجارية نسبيا مع اقتراب عيد الفطر، سيما تجارة ملابس تقليدية يحافظ الفاسيون على ارتدائها بهذه المناسبة الدينية. لكنها لم ترق لما كانت عليه في سنوات سابقة قبل انتشار فيروس كورونا، ولم تنعش جيوب تجار تأزمتأكمل القراءة »
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