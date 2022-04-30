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ملف الصباح

رواج‭ “‬محتشم‭” ‬بأسواق‭ ‬فاس

منذ 3 دقائق
بعض‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬استغلت‭ ‬الفرصة‭ ‬لرفع‭ ‬أثمنة‭ ‬معروضاتها‭ (‬أحمد‭ ‬العلوي‭ ‬المراني‭)‬
لم‭ ‬يرق‭ ‬لمستوى‭ ‬التطلعات‭ ‬ونساء‭ ‬يبعن‭ ‬حليهن‭ ‬للوفاء‭ ‬باحتياجات‭ ‬أسرهن‭ ‬من‭ ‬لباس‭ ‬العيد انتعشت‭ ‬الحركة‭ ‬التجارية‭ ‬نسبيا‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬عيد‭ ‬الفطر،‭ ‬سيما‭ ‬تجارة‭ ‬ملابس‭ ‬تقليدية‭ ‬يحافظ‭ ‬الفاسيون‭ ‬على‭ ‬ارتدائها‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الدينية‭. ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬ترق‭ ‬لما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬سنوات‭ ‬سابقة‭ ‬قبل‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬ولم‭ ‬تنعش‭ ‬جيوب‭ ‬تجار‭ ‬تأزمت‭أكمل القراءة »


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