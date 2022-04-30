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الصديقي وصداقة 20 سنة
اختارت الممثلة منال الصديقي أن تقاسم مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” صورة رفقة صديقتها لبنى، التي جمعتها بها علاقة متينة لما يقارب عشرين سنة. وعلقت منال الصديقي على الصورة قائلة “ليس دائما الحب والتفاني يكون بين الرجل والمرأة، بل أحيانا من شخص من الجنس نفسه يحبك كما قد يكونأكمل القراءة »
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