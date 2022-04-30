الرياضة
مكتب الرجاء يفتح باب الرحيل
عبر عن استعداده تنظيم جمع استثنائي شريطة جمع ثلثي توقيعات المنخرطين علمت «الصباح» أن المكتب المسير للرجاء الرياضي، أبدى نيته في الرحيل، شريطة توقيع ثلثي منخرطي الفريق لوثيقة تؤكد رغبتهم في عقد جمع استثنائي. واستفزت الحملة التي قادها منخرطون لجمع توقيعات من أجل رحيل المكتب، بعض أعضائه، الذين أبدوا استعداداأكمل القراءة »
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