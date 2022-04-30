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الرياضة

رمضان يعري أزمة الملاعب بزايو

منذ دقيقة واحدة
فرضت الدوريات الرمضانية في كرة القدم المنظمة في أحياء زايو بإقليم الناظور، على المجلس الجماعي للمدينة، التفكير في إحداث ملاعب للقرب. وتعج المدينة بالفرق الرياضية المشاركة في مختلف الدوريات المنظمة بملاعب معشوشبة وأخرى متربة، كما هو الشأن بالنسبة إلى الدوري المنظم بحي بوزوف. وتعرف زايو تنظيم ثلاثة دوريات بالملعب المعشوشبأكمل القراءة »


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