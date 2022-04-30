ملف الصباح
”الشياط نايض”
مراكشيون يشترون ملابس أطفالهم من “الفراشات” بعد أن أرهقتهم مصاريف رمضان يستعد المغاربة على غرار كل المسلمين ببقاع العالم، للاحتفال بعيد الفطر السعيد، وهي مناسبة دينية تحظى بمكانة خاصة لدى سكان مراكش، إذ يستعد لها المراكشيون بشكل خاص من خلال تحضير الحلويات واقتناء ملابس جديدة للأطفال، وتبادل الزيارات، ما يتطلبأكمل القراءة »
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