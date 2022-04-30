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ملف الصباح

‭”‬الشياط‭ ‬نايض‭”‬

منذ 3 دقائق
الجميع‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ "‬الصولد‭" ‬والأسعار‭ ‬المنخفضة‭  (‬أرشيف‭)‬
مراكشيون‭ ‬يشترون‭ ‬ملابس‭ ‬أطفالهم‭ ‬من‭ “‬الفراشات‭” ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أرهقتهم‭ ‬مصاريف‭ ‬رمضان يستعد‭ ‬المغاربة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬كل‭ ‬المسلمين‭ ‬ببقاع‭ ‬العالم،‭ ‬للاحتفال‭ ‬بعيد‭ ‬الفطر‭ ‬السعيد،‭ ‬وهي‭ ‬مناسبة‭ ‬دينية‭ ‬تحظى‭ ‬بمكانة‭ ‬خاصة‭ ‬لدى‭ ‬سكان‭ ‬مراكش،‭ ‬إذ‭ ‬يستعد‭ ‬لها‭ ‬المراكشيون‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحضير‭ ‬الحلويات‭ ‬واقتناء‭ ‬ملابس‭ ‬جديدة‭ ‬للأطفال،‭ ‬وتبادل‭ ‬الزيارات،‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭أكمل القراءة »


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