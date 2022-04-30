الصباح الفني
قالوا
قراقي كتب الدكتور والباحث في العلوم السياسية عبد العزيز قراقي تدوينة على صفحته بفيسبوك جاء فيها “سيتعذب من لا يستطيع قول لا”. مرحاتي كتبت الفنانة سناء مرحاتي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “الفنان يخاطب الإحساس وليس الذكاء”. حجي كتبت أحلام حجي الممثلة وملكة جمال الشرق الأوسط سابقا ستوري علىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا