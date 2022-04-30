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الرياضة

وحيد يبعث رسالة الاستمرار من فرنسا

منذ 14 دقيقة
زار بوفال واطلع على تقريره الطبي ويستأنف عمله في انتظار الحسم بعث وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، رسالة إلى المطالبين برحيله، باستئناف مهامه رسميا، عندما زار سفيان بوفال، الدولي المغربي والمحترف بأنجي الفرنسي، بعد خضوعه لعملية جراحية، الأربعاء الماضي، على أوتار الركبة. وتعرض بوفال لإصابة خطيرة في مباراة فريقه أمام باريأكمل القراءة »


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منذ 14 دقيقة
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