الرياضة
مركز الفتح… مشتل المنتخبات
ساهم في تكوين لاعبين يمارسون في أوربا ويعززون فئات المنتخب كشفت النتائج المسجلة لمركز تكوين الفتح الرياضي في السنوات الأخيرة، أن الفريق بدأ يجني ثمار سنوات من العمل الاحترافي في مجال التكوين، بالاعتماد على أطر تزاوج بين الخبرة والتكوين المستمر، وإستراتيجية تشرف عليها إدارة احترافية في مجال التسيير والتدبير. ومنأكمل القراءة »
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