الرياضة
“كاف” تؤجل قرعة تصفيات “الشان”
أعلنت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم تأجيل قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، التي كان مقررا إجراؤها، أمس (الجمعة)، إلى موعد لاحق. واعتذرت “كاف” عن تأجيل القرعة دون الكشف عن الأسباب الكامنة وراء ذلك، وأوضحت أنها ستعلن التاريخ الجديد للقرعة في موعد لاحق، إذ كشف التأجيل الارتباك الواضحأكمل القراءة »
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