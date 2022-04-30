الرياضة
هزيمة ثانية للأشبال أمام إسبانيا
جدد المنتخب الإسباني لأقل من 20 سنة فوزه على نظيره المغربي بهدفين لصفر، مساء أول أمس (الخميس) بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، علما أنه فاز عليه الاثنين الماضي بهدفين لواحد. وتمكن المنتخب الإسباني من افتتاح التسجيل في الدقيقة 44 بواسطة كوريرو جولان، وضاعف مواطنه كارو أندريس النتيجة فيأكمل القراءة »
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