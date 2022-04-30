الرياضة
مختار يفاجئ الرجاء
أعلن نادي بايانكارا الأندونيسي، توقيعه ليونس مختار، لاعب الرجاء الرياضي بشكل مفاجئ. ونشر الفريق الأندونيسي الخبر على موقعه الرسمي، كما انتشرت صور مركبة لمختار بقميص الفريق، ما شكل صدمة لدى الرجاء، الذي لم يكشف عن موقفه إلى غاية صباح أمس (الجمعة). ووقع مختار عقدا مع الرجاء، بداية الموسم الرياضي الجاري،أكمل القراءة »
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