وطنية
رخص مشبوهة تطيح برؤساء جماعات
منتخبون كبار وراء اختلالات بتجزئات سكنية وعمال باشروا مسطرة العزل وقع رؤساء جماعات، ممن «قطر بهم السقف»، وتحولوا، في سبعة أيام، إلى «منتخبين كبار»، في شرك فساد ملفات تعمير، لم يكن البعض منهم يدرك أنها ستحال على جرائم الأموال. وأحالت السلطات المختصة، منتصف رمضان، ملفات أربعة رؤساء جماعات على أقسامأكمل القراءة »
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