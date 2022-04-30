الرياضة
شرط يفصل “دونور” عن النهائي
الجامعة ربحت رهان المكتب التنفيذي ومخاوف من «فيتو» الأندية كشفت مصادر مطلعة وجود توجه لدى أغلب أعضاء المكتب التنفيذي للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم لإقامة نهائي عصبة الأبطال الإفريقية بملعب محمد الخامس بالبيضاء. وقالت مصادر مطلعة إن أعضاء المكتب التنفيذي اقتنعوا بإقامة النهائي ب “دونور”، بعد مقترح تقدم به فوزي لقجع،أكمل القراءة »
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