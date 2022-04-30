وطنية
”هولماركوم” تقتني 78 سهما للقرض الفلاحي الفرنسي
أعلنت مجموعة “هولماركوم” المملوكة من قبل محمد حسن بنصالح، عن توقيع اتفاق مع مجموعة “القرض الفلاحي” الفرنسية تقتني بموجبه المجموعة المغربية مجموع حصص الشركة الفرنسية في مصرف المغرب. ووقع الاتفاق محمد حسن بنصالح، الرئيس المدير العام لمجموعة “هولماركوم”، وكزافيي موسك، المدير العام المفوض للقرض الفلاحي، ينص على حيازة المجموعة المغربيةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا