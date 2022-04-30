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وطنية

‭”‬هولماركوم‭” ‬تقتني‭ ‬78‭ ‬سهما‭ ‬للقرض‭ ‬الفلاحي‭ ‬الفرنسي‭ ‬

منذ 8 دقائق
أعلنت‭ ‬مجموعة‭ “‬هولماركوم‭” ‬المملوكة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬بنصالح،‭ ‬عن‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ “‬القرض‭ ‬الفلاحي‭” ‬الفرنسية‭ ‬تقتني‭ ‬بموجبه‭ ‬المجموعة‭ ‬المغربية‭ ‬مجموع‭ ‬حصص‭  ‬الشركة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬مصرف‭ ‬المغرب‭.‬ ووقع‭ ‬الاتفاق‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬بنصالح،‭ ‬الرئيس‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمجموعة‭ “‬هولماركوم‭”‬،‭ ‬وكزافيي‭ ‬موسك،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬المفوض‭ ‬للقرض‭ ‬الفلاحي،‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬حيازة‭ ‬المجموعة‭ ‬المغربية‭أكمل القراءة »


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