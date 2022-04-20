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الصباح الفني

أحرار‭ ‬و‭”‬حمام‭ ‬لعيالات‭” ‬بالبيضاء

منذ ساعتين
تستعد‭ ‬المخرجة‭ ‬لطيفة‭ ‬أحرار‭ ‬لعرض‭ ‬عملها‭ ‬المسرحي‭ ‬بعنوان‭ “‬حمام‭ ‬لعيالات‭” ‬بمسرح‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬بالبيضاء‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬وعشرين‭ ‬أبريل‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬مساء‭.‬ وتتقاسم‭ ‬بطولة‭ “‬حمام‭ ‬لعيالات‭” ‬ثلة‭ ‬من‭ ‬الممثلات‭ ‬وهن‭ ‬السعدية‭ ‬لديب‭ ‬وخلود‭ ‬البطيوي‭ ‬وفاطمة‭ ‬بوجو‭ ‬ونورة‭ ‬قريشي‭ ‬وسكينة‭ ‬لفضايلي‭ ‬وماجدة‭ ‬زبيطة‭.‬ وتدور‭ ‬أحداث‭ ‬العمل‭ ‬المسرحي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اجتماعي،‭أكمل القراءة »


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