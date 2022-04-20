الصباح الفني
أحرار و”حمام لعيالات” بالبيضاء
تستعد المخرجة لطيفة أحرار لعرض عملها المسرحي بعنوان “حمام لعيالات” بمسرح محمد السادس بالبيضاء يوم واحد وعشرين أبريل الجاري على الساعة العاشرة مساء. وتتقاسم بطولة “حمام لعيالات” ثلة من الممثلات وهن السعدية لديب وخلود البطيوي وفاطمة بوجو ونورة قريشي وسكينة لفضايلي وماجدة زبيطة. وتدور أحداث العمل المسرحي في إطار اجتماعي،أكمل القراءة »
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