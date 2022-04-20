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الرياضة

تيسودالي بطلا لكأس بلجيكا

منذ ساعتين
فاز الدولي المغربي طارق تيسودالي، بكأس بلحيكا، رفقة ناديه جينت، على حساب أندرلخت، قبل أيام، بعدما تفوق عليه بالضربات الترجيحية (4-3)، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل دون أهداف. وواصل تيسودالي عروضه الجيدة رفقة ناديه، إذ بات أساسيا، ليضمن اللقب الرابع لجينت في كأس بلجيكا، فيما تأهل في الدوري المحلي لمرحلةأكمل القراءة »


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