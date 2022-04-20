الرياضة
أيت منة يعلن جمع الوداع
سيعقد الثلاثاء وسيقدم فيه الرئيس استقالته وتوقع لجنة لتصريف الأعمال أعلن هشام أيت منة، رئيس شباب المحمدية، عقد جمع عام لتقديم استقالته للمنخرطين، رسميا، الثلاثاء المقبل. ويتضمن جدول أعمال الجمع العام كلمة الرئيس، التي سيقدم فيها استقالته، من الجمعية الرياضية للنادي، كما ينتظر أن يختتم الجمع بتوقيع اتفاقية بين الجمعيةأكمل القراءة »
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