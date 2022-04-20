الرياضة
أزمة بسبب تذاكر الرجاء والوداد
توجه نحو طرحها بالشبابيك بعد اعتراض السلطات على الأنترنيت علمت «الصباح» أن عملية طرح تذاكر مباراتي الرجاء والوداد أمام الأهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري، في إياب ربع نهاية عصبة أبطال إفريقيا، عرفت ارتباكا، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما رفضت السلطات طرحها على الأنترنت، بسبب التزوير الذي يطول التذاكر الإلكترونية. وأوضحتأكمل القراءة »
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