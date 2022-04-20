fbpx
الرياضة

أزمة بسبب تذاكر الرجاء والوداد

منذ ساعتين
توجه نحو طرحها بالشبابيك بعد اعتراض السلطات على الأنترنيت علمت «الصباح» أن عملية طرح تذاكر مباراتي الرجاء والوداد أمام الأهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري، في إياب ربع نهاية عصبة أبطال إفريقيا، عرفت ارتباكا، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما رفضت السلطات طرحها على الأنترنت، بسبب التزوير الذي يطول التذاكر الإلكترونية. وأوضحتأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعتين
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة