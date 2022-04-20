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ربورتاج

اختناق‭ ‬المرور‭ ‬بالبيضاء‭… ‬عادة‭ ‬رمضانية‭ ‬

منذ ساعتين
(أحمد جرفي)
(عبد الحق خليفة) (عبد الحق خليفة) سياقة‭ ‬جنونية‭ ‬وحروب‭ ‬كلامية‭ ‬تحول‭ ‬شوارع‭ ‬المدينة‭ ‬إلى‭ ‬حلبة‭ ‬سباقات‭ ‬مفتوحة لم‭ ‬تعد‭ ‬كلمة‭ ‬الازدحام‭ ‬كافية‭ ‬لوصف‭ ‬وضعية‭ ‬شوارع‭ ‬وأزقة‭ ‬البيضاء‭ ‬في‭ ‬رمضان،‭ ‬لأن‭ ‬الأمر‭ ‬خرج‭ ‬على‭ ‬السيطرة،‭ ‬وأصبح‭ ‬الحديث‭ ‬ممكنا‭ ‬عن‭ ‬اختناق‭ ‬حقيقي،‭ ‬يتطلب‭ ‬معه‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬وسط‭ ‬المدينة،‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬مثل‭ ‬الحي‭أكمل القراءة »


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