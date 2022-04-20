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اختناق المرور بالبيضاء… عادة رمضانية
(عبد الحق خليفة) (عبد الحق خليفة) سياقة جنونية وحروب كلامية تحول شوارع المدينة إلى حلبة سباقات مفتوحة لم تعد كلمة الازدحام كافية لوصف وضعية شوارع وأزقة البيضاء في رمضان، لأن الأمر خرج على السيطرة، وأصبح الحديث ممكنا عن اختناق حقيقي، يتطلب معه الانتقال من وسط المدينة، إلى مناطق مثل الحيأكمل القراءة »
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