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الرياضة

رسالة رياضية: لاعبون

منذ ساعتين
عبد الإله المتقي
أظهرت المباريات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي في البطولة الوطنية تأثرا كبيرا لبعض الأندية بطول فترة التوقف، وبالإضرابات عن التداريب. وكتبنا هنا في مناسبات سابقة، أنه يفترض الوصول إلى 50 مباراة تقريبا في الموسم، لرفع تنافسية لاعبي البطولة، وتحسين المستوى العام، وتقوية التباري والإيقاع، وحتى كي يكون بإمكان هؤلاء اللاعبينأكمل القراءة »


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