أسواق
أربع شركات تهيمن على السوق
تحصل على ثلاثة أرباع الكميات المستوردة وتتفوق على محطات بيع الوقود أدى قرار حكومة بنكيران تحرير سوق المحروقات دون توفير الشروط المطلوبة لضمان منافسة حقيقية بين مختلف المتدخلين، إلى الانتقال من احتكار عمومي لميكانيزمات تحديد الأسعار إلى احتكار خاص، ساهم في تشكله العدد المحدود للشركات التي تهيمن على حصة الأسدأكمل القراءة »
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