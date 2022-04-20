fbpx
أسواق

أربع شركات تهيمن على السوق

منذ ساعتين
تحصل على ثلاثة أرباع الكميات المستوردة وتتفوق على محطات بيع الوقود أدى قرار حكومة بنكيران تحرير سوق المحروقات دون توفير الشروط المطلوبة لضمان منافسة حقيقية بين مختلف المتدخلين، إلى الانتقال من احتكار عمومي لميكانيزمات تحديد الأسعار إلى احتكار خاص، ساهم في تشكله العدد المحدود للشركات التي تهيمن على حصة الأسدأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعتين
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة