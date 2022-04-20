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الصباح الفني

قالوا

منذ ساعتين
مستغانمي كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬الجزائرية‭ ‬أحلام‭ ‬مستغانمي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬الحياة‭ ‬واسعة‭ ‬جدا،‭ ‬لكي‭ ‬يضيقها‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬عندما‭ ‬يظن‭ ‬أن‭ ‬سعادته‭ ‬مرتبطة‭ ‬بأشياء‭ ‬معينة‭. ‬غيّر‭ ‬مكانك‭ ‬قليلا‭ ‬لترى‭ ‬الضوء‭”.‬ القدميري كتبت‭ ‬الإعلامية‭ ‬سناء‭ ‬القدميري‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬الابتسامة‭ ‬التي‭ ‬ترسلها‭ ‬تعود‭ ‬إليك‭”.‬ سداسي كتبت‭ ‬المغنية‭ ‬هند‭ ‬سداسي‭أكمل القراءة »


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