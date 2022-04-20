الصباح الفني
قالوا
مستغانمي كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها “الحياة واسعة جدا، لكي يضيقها الإنسان على نفسه عندما يظن أن سعادته مرتبطة بأشياء معينة. غيّر مكانك قليلا لترى الضوء”. القدميري كتبت الإعلامية سناء القدميري على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “الابتسامة التي ترسلها تعود إليك”. سداسي كتبت المغنية هند سداسيأكمل القراءة »
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