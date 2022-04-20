وطنية
“حياحة” البرلمان يغضبون أخنوش
رئيس الحكومة ينتصر في مباراة “البوليميك” على نواب “المصباح” خرج عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، منتصرا في مباراة «البوليميك» مع نواب «المصباح»، خلال حلوله ضيفا على مجلس النواب، أول أمس (الاثنين)، ضمن جلسة الأسئلة الشهرية. وأفشل أخنوش «خطة» نواب «بيجيدي»، التي تم الإعداد لها جيدا خارج أسوار البرلمان، عندما أحرز أهدافاأكمل القراءة »
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