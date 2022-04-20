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الرياضة

نهاية الموسم لسلاك مع الفتح

منذ ساعتين
سيخضع لعملية جراحية في الركبة انتهى موسم عز الدين سلاك، لاعب الفتح الرياضي، بعد خضوعه لعملية جراحية على أربطة الركبة، بسبب إصابة تعرض لها سابقا، اضطرته للتوقف عن اللعب. وعلمت “الصباح” أن سلاك خضع لعملية جراحية، بسبب الإصابة، الشيء الذي سيبعده عن الملاعب ستة أشهر على الأقل، حسب تقديرات طبيبأكمل القراءة »


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