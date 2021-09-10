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وطنية

برلمانيـون بالوراثـة

منذ دقيقة واحدة
أبناء لشكر والعنصر وشباط والفاسي يحجزون مقاعد في الغرفة الأولى حملت نتائج الانتخابات التشريعية فوز عدد من أبناء زعماء الأحزاب السياسية، ليخلفوا آباءهم في قبة البرلمان. ونجحت لوائح القرابة العائلية وتبويء عدد من الأبناء في رتب وكلاء لوائح، في حمل وجوه جديدة إلى مجلس النواب، يراهن عليها في إعطاء ديناميةأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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