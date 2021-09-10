حوادث
اعتقال صيدلاني يروج أقراصا مخدرة
فتحت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، مساء الثلاثاء الماضي، بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بشأن تورط صيدلاني وشقيقه وشخص قاصر، في قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة، والمشاركة في ذلك. وأفاد مصدر مطلع أن عناصر الشرطة القضائية، توصلت بمعلومات بشأن قيام صيدلاني بالاتجار فيأكمل القراءة »
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