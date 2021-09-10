وطنية
“الإعاقة” تتفوق بالحي المحمدي
العدالة والتنمية خارج الجماعة والنتائج الأولية تمنح “الحصان” الرتب الأولى للانتخابات في الحي المحمدي بالبيضاء نكهة “سياسية” خاصة، تختلف عن باقي الأحياء، فطبيعة المرشحين والعلاقات الإنسانية التي تجمع الناخبين، وتقاليد الانتماء إلى الحي العريق، جعلتها فريدة من نوعها، خاصة التنافس بين كبار المرشحين. الساعة تشير إلى الخامسة عصر يوم الاقتراع،أكمل القراءة »
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