وطنية
الحمامة والجرار والميزان بالحي الحسني
حسمت المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة التشريعية بعمالة الحي الحسني بالبيضاء، بعد فرز الأصوات، منتصف ليلة أول أمس (الأربعاء)، بفوز التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، إذ عاد إلى كل واحد منها مقعد، بينما اندحر العدالة والتنمية، في هذه المنطقة التي عدت من معاقل الحزب، متراجعا بشكل لم يكن متوقعا، بعدأكمل القراءة »
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