حوادث
مدير متهم باختلاس أموال جمعية فرنسية
أمرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء الثلاثاء الماضي، بإحضار مدير سابق لوزارة التربية الوطنية متهم بالاستيلاء على تجهيزات تسلمها من جمعية أجنبية دعما لسكان العالم القروي بإقليم الرشيدية، من طرف دفاعه بعد تخلفه عن عاشر جلسات محاكمته. وأخرت محاكمته إلى 28 شتنبر الجاري، بعد إمهاله ودفاعه، فيماأكمل القراءة »
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